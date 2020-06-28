Спектакль "Войцек" из Ирана вышел в российском фестиваль "GingerFest"

Глава ассоциации исполнительских искусств провинции Бушер Джаханшир Яр-Ахмади заявил, что этот спектакль конкурировать с 10 работами на фестивале.

С 9 по 13 апреля 2021 года в Туле пройдёт II Международный фестиваль молодёжных театров GingerFest с участием коллективов из России, Италии, Испании, Ирана, Египта, Греции, Эстонии и Индии.

Ранее иранский спектакль "Войцек" также вышел в театральный фестиваль "Highfest" в Армении.

«Войцек» — неоконченная пьеса немецкого драматурга Георга Бюхнера. Впервые пьеса была опубликована в 1879 году в значительно переработанном виде Карлом Эмилем Францозом. Из-за неразборчивого почерка Бюхнера на протяжении многих лет публиковалась как «Войцек».