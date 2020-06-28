28 июн. 2020 г., 13:43
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Спектакль "Войцек" из Ирана вышел в российском фестиваль "GingerFest"

Спектакль "Войцек" из Ирана вышел в российском фестиваль "GingerFest"

Бушер, 28 июня, ИРНА – Спектакль "Войцек" режиссеров Гасема Тангсирнежада и Махсу Рахсепара из провинции Бушер примет участие в II Международном фестивале молодёжных театров "GingerFest".

Глава ассоциации исполнительских искусств провинции Бушер Джаханшир Яр-Ахмади заявил, что этот спектакль конкурировать с 10 работами на фестивале.
С 9 по 13 апреля 2021 года в Туле пройдёт II Международный фестиваль молодёжных театров GingerFest с участием коллективов из России, Италии, Испании, Ирана, Египта, Греции, Эстонии и Индии.
Ранее иранский спектакль "Войцек" также вышел в театральный фестиваль "Highfest" в Армении.
«Войцек» — неоконченная пьеса немецкого драматурга Георга Бюхнера. Впервые пьеса была опубликована в 1879 году в значительно переработанном виде Карлом Эмилем Францозом. Из-за неразборчивого почерка Бюхнера на протяжении многих лет публиковалась как «Войцек».

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