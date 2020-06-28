Увеличение экспортных мощностей нефти: с запада Каруна в Джаск

Строительство нефтепровода из Гуре в Джаск официально началось в прошлый четверг, но с реализацией этого плана Иран сможет не только стабилизировать свои позиции на энергетическом рынке с точки зрения экономики и безопасности, но и перевести западную сырую нефть Каруна в Оманское море и по мере увеличения его экспортных мощностей на нефтяных терминалах он будет ближе к своим экспортным рынкам в Азии.

С другой стороны, в связи с стратегическим характером Персидского залива и Ормузского пролива, это позволяет Ирану экспортировать свою нефть за пределы этой области.

Конечно, единственная цель проекта - не игнорировать Ормузский пролив, но так же, как у соседних экспортеров нефти Ирана, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак, есть несколько терминалов для экспорта сырой нефти, Ирану нужна эта возможность, чтобы обеспечить свой экспорт нефти. По мере приближения целевого рынка это приведет к снижению затрат.

В настоящее время через Ормузский пролив ежедневно проходит 17 миллионов баррелей сырой нефти, что эквивалентно примерно 20% общего объема нефти в мире в условиях коронавируса. Особое расположение этого энергетического узкого места в мире заставило страны найти другие способы доставки своей нефти потребителям.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты теперь имеют возможность экспортировать две трети своей нефти по маршруту, отличному от Ормузского пролива, путем строительства трубопровода до Красного моря. Поэтому Ирану необходимо было определить для себя альтернативный маршрут. Статистика показывает, что в настоящее время пропускная способность нефтепроводов на Ближнем Востоке составляет около 10–11 миллионов баррелей в сутки.

С эксплуатацией 1000-километрового нефтепровода от Гуре до Джаска к текущему уровню будет добавлен один миллион баррелей, а с улучшением производительности нефтепровода этот объем может быть увеличен до 3 миллионов баррелей в день, и при этом нефть страны может достичь океана, не пересекая Ормузский пролив.