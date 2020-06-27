Тегеран и Москва сделали акцент на развитии отношений в рамках культурных соглашений

Леван Джагарян встретился с Абузаром Эбрахими Торкаманом, и обсудил расширение культурного сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Россией.

Глава Организации по культуре и исламским связям Ирана при этом подчеркнул готовность Исламской Республики Иран развивать культурные отношения с Россией, особенно в сфере создания совместного комитета по культурному сотрудничеству между двумя странами.

В своем выступлении посол России в Тегеране подчеркнул необходимость укрепления религиозного диалога с целью достижения общего понимания и готовности Российской Федерации расширять культурные связи с Исламской Республикой Иран.