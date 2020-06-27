27 июн. 2020 г., 23:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83836237
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Тегеран и Москва сделали акцент на развитии отношений в рамках культурных соглашений

Тегеран и Москва сделали акцент на развитии отношений в рамках культурных соглашений

Тегеран, 27 июня, ИРНА - Во время встречи российского посла в Тегеране Леван Джагарян с председателем Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузаром Эбрахими Торкаманом обе стороны подчеркнули необходимость развития отношений между Ираном и Россией в рамках культурных соглашений.

Леван Джагарян встретился с Абузаром Эбрахими Торкаманом, и обсудил расширение культурного сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Россией.

Глава Организации по культуре и исламским связям Ирана при этом подчеркнул готовность Исламской Республики Иран развивать культурные отношения с Россией, особенно в сфере создания совместного комитета по культурному сотрудничеству между двумя странами.

В своем выступлении посол России в Тегеране подчеркнул необходимость укрепления религиозного диалога с целью достижения общего понимания и готовности Российской Федерации расширять культурные связи с Исламской Республикой Иран.

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