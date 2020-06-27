Зариф: Мы не нарушаем наши человеческие принципы в борьбе с дикостью

«В трагедии Сардашта мы видим два проявления человечества и дикости одновременно; Человечество и сила людей, которые, сопротивляясь и выдерживая страдания и боль от химической бомбардировки, никогда не покидали круг человечества и никогда не отомстили, а в историю записали честь Исламской Республики в том, что мы не нарушаем наши человеческие принципы перед лицом дикости», - отметил он.

33 года назад Исламская Республика Иран объявила о негуманном нападении и назвала город Сардашт первым городом, ставшим жертвой войны и химического оружия в мире после бомбардировки атомной электростанции в Хиросиме.

Следите за нами в Twitter @irnarussian