Ваези: введение санкций против Ирана не делает Трампа победителем на выборах

«Продолжение политики расовой дискриминации США и усиление односторонних санкций и экономического и медицинского терроризма против великой нации Ирана не приведет к победе Трампа на выборах, но изолирует это правительство у общественного мнения. У Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как исправить прошлую неправильную политику ситуацию», - заявил он.
Тегеран, 27 июня, ИРНА - Руководитель администрации президента Махмуд Ваези заявил, что эскалация санкций и экономический терроризм против Ирана не приведут к победе Трампа на выборах, добавив, что у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как скорректировать неправильную политику и компенсировать прошлое.
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