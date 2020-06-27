Ваези: введение санкций против Ирана не делает Трампа победителем на выборах

«Продолжение политики расовой дискриминации США и усиление односторонних санкций и экономического и медицинского терроризма против великой нации Ирана не приведет к победе Трампа на выборах, но изолирует это правительство у общественного мнения. У Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как исправить прошлую неправильную политику ситуацию», - заявил он.