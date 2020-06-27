27 июн. 2020 г., 22:32
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News Code: 83836202
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МИД: Мы не забудем поддержку США Саддама в нападении на Сардашт

МИД: Мы не забудем поддержку США Саддама в нападении на Сардашт

Тегеран, 27 июня, ИРНА – Министерство иностранных дел Ирана написало в своем аккаунте в Twitter, что страна не забудет поддержку Соединенными Штатами и Европой Саддама в ужасающей химической атаке на Сардашт.

«Прошло 33 года с момента химической атаки на Сардашт. Мы никогда не забудем поддержку Соединенными Штатами и Европой Саддама Хусейна в этой ужасающей атаке. Мы никогда не забудем молчание Совета Безопасности в отношении этого отвратительного преступления. Мы восстановим все, что они уничтожили», - написало МИД.

Химическая бомбардировка пограничного города Сардашт была самой ужасной химической атакой со многими негативными последствиями.

Исламская Республика Иран объявила о негуманном нападении и назвала город Сардашт первым городом, ставшим жертвой войны и химического оружия в мире после бомбардировки атомной электростанции в Хиросиме.

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