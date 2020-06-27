МИД: Мы не забудем поддержку США Саддама в нападении на Сардашт

«Прошло 33 года с момента химической атаки на Сардашт. Мы никогда не забудем поддержку Соединенными Штатами и Европой Саддама Хусейна в этой ужасающей атаке. Мы никогда не забудем молчание Совета Безопасности в отношении этого отвратительного преступления. Мы восстановим все, что они уничтожили», - написало МИД.

Химическая бомбардировка пограничного города Сардашт была самой ужасной химической атакой со многими негативными последствиями.

Исламская Республика Иран объявила о негуманном нападении и назвала город Сардашт первым городом, ставшим жертвой войны и химического оружия в мире после бомбардировки атомной электростанции в Хиросиме.