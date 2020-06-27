Первый женский турнир на Азиатских играх восходит к 1958 году в Токио, где четыре иранские спортсменки соревновались в легкой атлетике и теннисе. Хотя у них не было титула, они выиграли первую бронзовую медаль по волейболу на Азиатских играх 1966 года в Бангкоке.

Конечно, после этого, из-за отсутствия Ирана в двух других азиатских событиях или отсутствия медалей у женщин, они не имели сильного присутствия. Только последним периодом участия женщин перед революцией возвращает на Тегеранские игры 1974 года, в которых в фехтовании были завоеваны четыре медали (2 золота, 1 серебро и 1 бронза).

После революции женский спорт процветал на Южнокорейских играх 2002 года в Пусане. В этом спортивном мероприятии спортсменки страны впервые завоевали две бронзовые медали в стрельбе из лука и тхэквондо. Насим Хассанипур была первой медалисткой Ирана на Азиатских играх 2002 года в Пусане. После этого, на Азиатских играх 2006 года в Дохе, Катар, число спортсменок не только удвоилось, но и завоевали они три бронзовые медали в женском тхэквондо и шахматах.

Этот опыт участия в Азиатских играх после революции привел к лучшему участию в Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу, Китай. Впервые, помимо завоевания золотой медали Хадидже Азадпур в ушу, были завоеваны еще 13 медалей, в том числе 4 серебряных и 9 бронзовых.

Фактически, с начала участия женщин в постреволюционных Азиатских играх до Игр в Гуанчжоу 2010 года они завоевали в общей сложности 19 медалей (одну золотую, четыре серебряных и 14 бронзовых).

Но во время срока Хасана Рухани в качестве президента спортсменки выглядели более по-разному в двух азиатских событиях 2014 года, Инчхоне и Джакарте 2018 года.

На Играх в Инчхоне в Южной Корее в 2014 году Наджме Хедмати и Хамиде Аббасали завоевали 2 золотые медали в стрельбе и каратэ. Кроме того, Леила рджаби выиграла рекорд по толканию ядра на 17 метров и 80 сантиметров и завоевал серебряную медаль в истории Азиатских игр.

В общей сложности 59 медалей (семь золотых, 22 серебряных, 29 бронзовых) по волейболу, фехтованию, стрельбе из лука, шахматам, кабадди, гребле, легкой атлетике, тхэквондо, карате и ушу были вручены женщинам после Токийских игр 1958 года в Джакарте с 1958 по 2018 годы.