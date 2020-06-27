Верховный лидер подчеркнул необходимость противостоять США и Великобритании

«Если мы выполним свои обязательства, они обаятельно потерпят неудачу в своей политике», - отметил лидер.

«Они ‌ Они не могут достичь своих целей, и результат давления, по их собственным словам, которое будет максимальным, для того чтобы поставить людей на колени, далеко никуда вы пойдет», - добавил он.

Ссылаясь на заявления президента США о 10-летнем тюремном заключении для тех, кто опускает символы рабства и расизма или разлучает детей мигрантов со своими родителями, он сказал: «Конечно, в большинстве западных фильмов нет никаких известий об этих незаконных действиях».

«В отличие от действительности западные правительства показывают свои суды в фильмах справедливыми», - продолжил он.

«Единственный эффективный способ справиться со всеми факторами и элементами контрреволюции - это не быть пассивным, упорным, полагаться на Бога и мужественно продолжать текущий путь», - заключил он.