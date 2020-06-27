Из свободной зоны Арас экспортирует 518 млн. долларов в более чем 10 стран

Как отметил чиновник, Из Араса была экспортирована большая часть товаров в Азербайджан, Турцию, Россию, Ирак, Афганистан, Грузию, Кыргызстан, Армению, Казахстан и Китай.

«Экспорт из Араса включает три сектора: определенный экспорт, реэкспорт и экспорт на материк. Окончательный экспорт в свободную зону Арас в прошлом году составил 126 млн. долларов, увеличившись на 36 процентов по сравнению с 86 млн. долларов в 2018 году», - добавил он.

Свободная зона Арас площадью 56 000 га, расположенная в центре Джульфы в 130 км к северо-западу от Тебриза, граничит с Республиками Армения, Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.