27 июн. 2020 г., 14:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83835785
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Из свободной зоны Арас экспортирует 518 млн. долларов в более чем 10 стран

Из свободной зоны Арас экспортирует 518 млн. долларов в более чем 10 стран

Тебриз, 27 июня, ИРНА - Генеральный директор Организации свободной торговли и промышленной зоны Арас Мохсен Нариман заявил, что стоимость экспорта из Араса увеличилась более чем в два раза (105%) в прошлом году, добавив, что 518 млн. долларов США было экспортировано из Араса в более чем 10 стран.

Как отметил чиновник, Из Араса была экспортирована большая часть товаров в Азербайджан, Турцию, Россию, Ирак, Афганистан, Грузию, Кыргызстан, Армению, Казахстан и Китай.

«Экспорт из Араса включает три сектора: определенный экспорт, реэкспорт и экспорт на материк. Окончательный экспорт в свободную зону Арас в прошлом году составил 126 млн. долларов, увеличившись на 36 процентов по сравнению с 86 млн. долларов в 2018 году», - добавил он.

Свободная зона Арас площадью 56 000 га, расположенная в центре Джульфы в 130 км к северо-западу от Тебриза, граничит с Республиками Армения, Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.

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