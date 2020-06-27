Командующий КСИР: эмбарго на поставки оружия не влияют на нашу оборону

«Поскольку мы сталкиваемся с глобальным эмбарго на поставки оружия и врагами, такими как Соединенные Штаты, на повестке дня стоит защита потребностей оборонного сектора с использованием возможностей внутренних специалистов», - сказал он.

Подчеркнув, что эмбарго противника на оружие не влияет на ход оборонной ситуации, Салами сказал: «Сегодня мы не зависим от иностранцев ни в одной из систем вооружений сухопутных сил КСИР и достигли стадии самообеспечения и независимости».

«Сегодня наши сухопутные войска поставили в повестку дня технологические сюрпризы, чтобы не было недостатка в современных технологиях», - добавил он.

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