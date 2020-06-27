В Иране будут производиться 128 млн. тонн продуктов сельского хозяйства

"Ожидается, что объем производства продуктов земледелия превысит 86 млн. тонн в этом году", заявил он, отметив, что объем производства садовых продуктов также достигнет 24,7 млн. тонн.

По его словам, объем производства продукции животноводства также с 15,6 млн. тонн в прошлом году достигнет 16 млн. тонн в этом году.

Он также ожидает увеличения производства морепродуктов в текущем году до 1,4 млн. тонн.