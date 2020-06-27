27 июн. 2020 г., 14:18
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News Code: 83835732
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В Иране будут производиться 128 млн. тонн продуктов сельского хозяйства

В Иране будут производиться 128 млн. тонн продуктов сельского хозяйства

Тегеран, 27 июня, ИРНА – Производство продуктов сельского хозяйства достиг 128 млн. тонн в нынешнем иранском 1399 году (21 марта 2020 г. – 20 марта 2021 г.), заявил руководитель отдела по планированию и экономическим делам министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Шахрох Шаджари.

"Ожидается, что объем производства продуктов земледелия превысит 86 млн. тонн в этом году", заявил он, отметив, что объем производства садовых продуктов также достигнет 24,7 млн. тонн.
По его словам, объем производства продукции животноводства также с 15,6 млн. тонн в прошлом году достигнет 16 млн. тонн в этом году.
Он также ожидает увеличения производства морепродуктов в текущем году до 1,4 млн. тонн.

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