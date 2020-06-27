Иранский тхэквондист сохранил свою позицию в мировом рейтинге

Иранский тхэквондист, который получил квоту на ОИ-2020 в Токио, в мировом рейтинге занимает 6-е место в весовой категории до 58 кг.

Южнокорейцы Чунг-Джанг и Тай Хун Ким занимают первое и вторе места в этом рейтинге. Дальше идут итальянец Вито дель'Аквила и Михаил Артамонов из России.

Хадипур, который завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо 2017 года, также стал лучшим спортсменом десятилетия по версии Международной федерации университетского спорта (FISU). Он в третий раз подряд завоевал золото в Универсиаде.