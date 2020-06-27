Иран обнаружил наибольшее количество наркотиков, несмотря на санкции США: постпред

Казем Гарибабади на специальном заседании Комиссии по наркотикам по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом заявил, что, несмотря на меры, принятые международным сообществом, мир продолжает сталкиваться с растущими проблемами наркотиков. «Выращивание опия и производство психоделиков происходят высокими темпами, а незаконный оборот наркотиков по-прежнему является негативным последствием», - сказал он.

Постоянный представитель страны назвал содействие международному сотрудничеству, ощутимую поддержку и наращивание национальных и региональных усилий единственным способом преодоления проблемы наркотиков, отметив, «сбалансированный подход, основанный на международных конвенциях по наркотикам, должен направлять и индексировать все национальные, региональные и международные меры». Он также сказал, что любой подход, направленный на декриминализацию и легализацию определенных видов наркотиков, ослабит международные усилия по созданию мира, свободного от злоупотребления наркотиками.

«В прошлом году Исламская Республика Иран потерпело большое количество погибших и раненых во время 2 319 операций и вооруженных столкновений с контрабандистами, что привело к уничтожению 1886 действующих международных и внутренних сетей и изъятию более 950 тонн различных наркотиков, в том числе 47 тонн героина и морфина и 17 тонн амфетамина», - сказал он.

Это количество показывает увеличение объема обнаружения почти на 20% по сравнению с предыдущим, что является беспрецедентным достижением в истории Ирана и мира.