27 июн. 2020 г., 10:40
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News Code: 83835257
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Объединённый мир борьбы высоко оценил работу комиссии судей Ирана

Объединённый мир борьбы высоко оценил работу комиссии судей Ирана

Тегеран, 27 июня, ИРНА – Глава комиссии судей Объединённого мира борьбы Антонио Сильвестри выразил удовлетворение деятельностью комиссии судей Ирана.

Он в письме иранской федерации по спортивной борьбе высоко оценил проведение Ираном вебинара по правилам и различным вопросам судейства борьбы.

Сильвестри добавил, что борьба в Иране – это большая семья с различными национальными и международными судьями.

Глава комиссии судей Объединённого мира борьбы также выразил готовность оказать любую помощь в отношении дальнейших планов комиссии судей федерации борьбы Ирана.

Он выразил надежду на продолжение сотрудничества с Федерацией борьбы Ирана.

Первый спортивный вебинар по правилам прошел 27 мая.

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