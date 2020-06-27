Объединённый мир борьбы высоко оценил работу комиссии судей Ирана

Он в письме иранской федерации по спортивной борьбе высоко оценил проведение Ираном вебинара по правилам и различным вопросам судейства борьбы.

Сильвестри добавил, что борьба в Иране – это большая семья с различными национальными и международными судьями.

Глава комиссии судей Объединённого мира борьбы также выразил готовность оказать любую помощь в отношении дальнейших планов комиссии судей федерации борьбы Ирана.

Он выразил надежду на продолжение сотрудничества с Федерацией борьбы Ирана.

Первый спортивный вебинар по правилам прошел 27 мая.