27 июн. 2020 г., 02:16
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News Code: 83834924
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Посол Ирана обсудил с Рябковым действия США против Ирана

Посол Ирана обсудил с Рябковым действия США против Ирана

Москва, 27 июня. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудил по телефону с Замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым недавние действия США против Ирана, сообщили в пресс-службе иранской дипмиссии.


Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня",  говорится в сообщении.
"Стороны также обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Резолюцию 2231 СБ ООН, незаконные действия США по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану, а также сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)", отмечается в документе.

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