Посол Ирана обсудил с Рябковым действия США против Ирана



Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня", говорится в сообщении.

"Стороны также обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Резолюцию 2231 СБ ООН, незаконные действия США по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану, а также сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)", отмечается в документе.

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