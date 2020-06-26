В Иране за сутки выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки выявлены 2628 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 217 724 человека", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 109 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 10 239 человек.

По словам Лари, зафиксированы 177 852 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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