Постпред Ирана при ООН прокомментировал проект резолюции США, продлевающей оружейного эмбарго против Ирана

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил запустить механизм возвращения всех санкций против Ирана, если Совбез ООН не примет резолюцию, представленную США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

"Как и многие другие, мы считаем, что Соединенные Штаты не имеют законного права запустить механизм возвращения всех санкций против Ирана", сказал Тахт-Раванчи.

Исламская Республика Иран, наряду с P5 + 1 и Европейским союзом, достигла в 2015 году соглашения под названием Borjam, которое положило конец фиктивному кризису вокруг ядерной программы Ирана. Отменены санкции в отношении Ирана.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Согласно договоренности оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет.

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