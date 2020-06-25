26 июн. 2020 г., 00:41
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News Code: 83834315
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МИД: иранцы являются жертвами террористов, поддерживаемых Америкой

МИД: иранцы являются жертвами террористов, поддерживаемых Америкой

Тегеран, 26 июня, ИРНА - Представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави в ответ на ежегодный доклад режима США о терроризме подчеркнул, что иранцы являются жертвами и героями борьбы с терроризмом, созданной и поддерживаемой американцами.

«Исламская Республика Иран решительно осуждает ежегодный национальный доклад о терроризме США в связи с его очевидной проекцией, явной нечестностью и двойными стандартами режима в борьбе с терроризмом», отметил Мусави.

«Как крупнейший сторонник государственного терроризма и главный сторонник сионистского агрессора и оккупационного режима, Соединенные Штаты Америки не в состоянии претендовать на борьбу с терроризмом и судить об этом», добавил он.

Мусави также назвал односторонние санкции режима США, а также экономический терроризм и медицинский терроризм против иранского народа последним примером террористических актов режима США против независимых государств.

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