25 июн. 2020 г., 16:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83834015
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Произведен иранская установка медицинской эхографии

Произведен иранская установка медицинской эхографии

Тегеран, 25 июня, ИРНА - Генеральный директор Управления развития технологий здравоохранения Министерства здравоохранения и медицинского образования Хасан Ватанпур сообщил, что иранская компания, основанная на знаниях, преуспела в производстве ультразвукового аппарата и получила необходимые разрешения и лицензии в области массового производства.

«Благодаря созданию этого устройства внутри страны была обеспечена основа для самодостаточности в этой области. Кроме того, была оказана необходимая поддержка для производства этого иранского устройства, которое имеет медицинское применение для диагностики заболеваний, с целью предоставления более качественных услуг пациентам путем предоставления платформы для производства этого устройства в стране», - отметил он.

Как отметил чиновник, «ультразвуковые устройства раньше импортировались из-за рубежа, и были проблемы с доступом из-за санкций. В связи с разработкой этого устройства внутри страны его импорт должен быть остановлен или, по крайней мере, импорт должен осуществляться с ограничениями».

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