Произведен иранская установка медицинской эхографии

«Благодаря созданию этого устройства внутри страны была обеспечена основа для самодостаточности в этой области. Кроме того, была оказана необходимая поддержка для производства этого иранского устройства, которое имеет медицинское применение для диагностики заболеваний, с целью предоставления более качественных услуг пациентам путем предоставления платформы для производства этого устройства в стране», - отметил он.

Как отметил чиновник, «ультразвуковые устройства раньше импортировались из-за рубежа, и были проблемы с доступом из-за санкций. В связи с разработкой этого устройства внутри страны его импорт должен быть остановлен или, по крайней мере, импорт должен осуществляться с ограничениями».