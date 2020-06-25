25 июн. 2020 г., 14:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83833905
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В Иране число жертв коронавируса превысило 10 тыс.

В Иране число жертв коронавируса превысило 10 тыс.

Тегеран, 25 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 215096, летальных исходов — на 10130, зафиксированы 175103 случая выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлен 2595 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 215096 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умер 130 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 10130 человек.

По словам Лари, зафиксированы 175103 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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