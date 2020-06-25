25 июн. 2020 г., 14:08
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News Code: 83833878
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Зангане: Нефтехимические доходы достигнут 25 млрд долларов к концу 2021

Зангане: Нефтехимические доходы достигнут 25 млрд долларов к концу 2021

Тегеран, 25 июня, ИРНА - Производство нефтехимической продукции в 1998 году было равно одному миллиарду долларов, что с открытием второго скачка проектов, эта цифра достигнет 25 миллиардов долларов, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар-Зангане.

«Устойчивое нефтехимическое производство в начале 2013 года стоило около 12 миллиардов долларов, а к концу срока этого правительства оно достигнет 25 миллиардов долларов», - сказал он.

«В 2025 году нефтехимическое производство достигнет 37 миллиардов долларов, которые всегда были в центре внимания Верховного лидера революции», - добавил министр.

«В этом году будут запущены 17 нефтехимических проектов, которые имеют высокий физический прогресс, и в дополнение ко второму скачку в нефтехимическом производстве мы пытаемся сделать третий скачок в производстве», - указал он.

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