Санкции не могут остановить прогресс и развитие Ирана: Рухани

«Те, кто введут санкции, то есть американцы и сионисты, сегодня хорошо знают, что они не могут остановить движение иранской нации в направлении производства и технологий», - сказал он.

«С открытием 17 крупных проектов к концу 2020 года мощности нефтехимического производства страны удвоится по сравнению с предыдущими семью годами, достигнув 25 миллиардов долларов США, и это станет серьезным скачком в этой отрасли», - отметил Рухани.

«Благодаря отечественных рабочих, исследователей и специалистов мы смогли выполнить и завершить этот огромный и большой проект. Со всеми проблемами и несчастьями, которые постигли страну, санкции создали возможности в некоторых областях», - добавил он.

по его словам, «перед лицом санкций и давления Иран может реализовать крупный экономический план, и это демонстрирует возможности нации, исследователей, ремесленников и нефтегазового сектора».

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