Иран укрепляет позиции в энергетическом секторе путем реализации трех нефтяных проектов

Нефтепровод Gureh-Jask является одним из самых стратегических проектов в стране. Важность этого плана настолько велика, что Верховный лидер революции неоднократно подчеркивал его реализацию как можно скорее и доступ Ирана к Оманскому морю для экспорта нефти.

Касаясь нефтепровода, президент Хасан Рухани заявил во вторник, что Иран будет обходить Ормузский пролив для экспорта нефти.

Теперь по распоряжению президента и в режиме видеоконференции начнется официальная операция по строительству нефтепровода Gureh-Jask а и терминала по экспорту нефти на Макранском побережье.

В этом национальном и стратегическом плане все подрядчики, производители и строители являются иранцами, и более 95% необходимых услуг и товаров предоставляются изнутри страны.