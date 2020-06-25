25 июн. 2020 г., 11:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83833604
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Министр обороны: можно построить все воздушные подсистемы страны

Министр обороны: можно построить все воздушные подсистемы страны

Тегеран, 25 июня, ИРНА - Министр обороны и поддержки Вооруженных сил генерал Амир Хатами подчеркнул, что сегодня можно построить все воздушные подсистемы страны, заявив, что доставка трех истребителей в ВВС посылает сигнал врагам, особенно американцам, о том, что санкции имеют противоположный эффект.

«Сегодня возможно построить все подсистемы страны, в то время как многие основанные на знаниях компании и университеты работают с нами, обещая, что мы будем на таком уровне, чтобы скоро выпускать более современное аэрокосмическое оборудование для производства», - отметил он.

«Сегодня доставка этих трех истребителей посылает сообщение врагам, особенно американцам, и они знают, что введенные ими санкции были прямо неэффективными. Еще 40 лет назад они ввели санкции против нас чтобы, мы не могли использовать существующее оборудование, но сегодня все оборудование используется», - добавил он.

«Пусть враги и американцы знают, что это будет продолжаться и что мы будем экспортировать оборудование», - заключил он.

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