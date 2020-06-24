24 июн. 2020 г., 21:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83833208
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Посол Ирана в Вене призвал устранить негативные последствия санкции в борьбе с наркотиками

Посол Ирана в Вене призвал устранить негативные последствия санкции в борьбе с наркотиками

Тегеран, 24 июня. ИРНА — Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади призвал к созданию правовой и практической основы для принятия немедленных мер по устранению негативных последствий санкций для стран в борьбе с преступностью, наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

"С учетом характера и масштабов проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, в том числе в области наркотиков, терроризма и киберпреступности, управление ООН по наркотикам и преступности и члены Группы 77 должны работать совместно для формирования и реализации всеобъемлющего и единого подхода, чтобы поддерживать друг друга в решении текущих серьезных проблем", сказал Гариб-Абади на совместной встрече послов 77 развивающихся стран и Китая с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности.            

Он заявил, что пандемия коронавируса может привести к росту нестабильности, бедности, преступности и неравенства в глобальном масштабе, подчеркнув необходимость самопожертвования и единства для преодоления кризиса.

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

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