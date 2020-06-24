Посол Ирана в Вене призвал устранить негативные последствия санкции в борьбе с наркотиками

"С учетом характера и масштабов проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, в том числе в области наркотиков, терроризма и киберпреступности, управление ООН по наркотикам и преступности и члены Группы 77 должны работать совместно для формирования и реализации всеобъемлющего и единого подхода, чтобы поддерживать друг друга в решении текущих серьезных проблем", сказал Гариб-Абади на совместной встрече послов 77 развивающихся стран и Китая с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности.

Он заявил, что пандемия коронавируса может привести к росту нестабильности, бедности, преступности и неравенства в глобальном масштабе, подчеркнув необходимость самопожертвования и единства для преодоления кризиса.

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.