Послы 5 стран вручили президенту Ирана верительные грамоты

"Мы должны быть сильнее, чем когда-либо, против расточительности и принуждения Америки", сказал Рухани на встрече с новым послом КНДР в Иране, заявив, что развитие отношений Ирана и КНДР принесет пользу народам обеих стран.

Указав на дружественные отношения между двумя странами с начала исламской революции, он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран.

Рухани назвал США общим врагом двух стран, добавив, что официальные лица США всегда применяли насилие и санкции против Ирана и КНДР.

На встрече с новым послом Болгарии в Иране Рухани указал на ее владение персидским языком заявив: "конечно, учитывая ваш интерес к персидской культуре и литературе, мы можем увидеть позитивные изменения в отношениях Тегерана и Софии в будущем".

Во время встречи с новым послом в Никарагуа он сказал: "Отношения между двумя странами всегда были дружественными и сердечными, и необходимо приложить усилия для дальнейшего развития отношений и между двумя странами".

На встрече с новым послом Венгрии в Тегеране Хасан Рухани назвал Венгрию дружественной страной Ирана в Европе и добавил: «Отношения между двумя странами всегда были хорошими и искренними, и мы надеемся на дальнейшее расширение отношений во время вашей миссии".

Новый посол Пакистана Иране Рахим Хаят Куреши также вручил Рухани верительные грамоты.

Следите за нами в Twitter @irnarussian