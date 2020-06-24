Иран — флагман глобальной борьбы с наркотиками

"Ираном ежегодно конфискуется более 90% мирового оборота опиума, 26% героина и 48% морфина", говорится в новом отчете 2020 года исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованном по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Глава иранской службы по борьбе с оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени ранее сообщил, что иранские пограничники и военнослужащие в прошлом году в ходе 2319 операций изъяли 815 тонн наркотических средств, включая 36 тонн героина и морфина и 74 тонны гашиша.
Ранее представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в Иране Александр Федулов высоко оценил готовность Ирана укреплять профессиональные навыки и оперативный потенциал антинаркотической полиции сил охраны правопорядка Исламской Республики Иран в соответствии с международными нормами и стандартами, а также роль Ирана в борьбе с наркотиками на региональном и международном уровне.
Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.
26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Потеряв 3800 пограничников и военнослужащих, Иран является флагманом глобальной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Международные организации признают лидерство Ирана в борьбе наркотиками.
"Ираном ежегодно конфискуется более 90% мирового оборота опиума, 26% героина и 48% морфина", говорится в новом отчете 2020 года исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованном по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
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