Иран — флагман глобальной борьбы с наркотиками

"Ираном ежегодно конфискуется более 90% мирового оборота опиума, 26% героина и 48% морфина", говорится в новом отчете 2020 года исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованном по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Глава иранской службы по борьбе с оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени ранее сообщил, что иранские пограничники и военнослужащие в прошлом году в ходе 2319 операций изъяли 815 тонн наркотических средств, включая 36 тонн героина и морфина и 74 тонны гашиша.

Ранее представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в Иране Александр Федулов высоко оценил готовность Ирана укреплять профессиональные навыки и оперативный потенциал антинаркотической полиции сил охраны правопорядка Исламской Республики Иран в соответствии с международными нормами и стандартами, а также роль Ирана в борьбе с наркотиками на региональном и международном уровне.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

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