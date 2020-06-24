24 июн. 2020 г., 19:14
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News Code: 83833071
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Иран сообщил ИМО о давлении США на экипажи иранских судов

Иран сообщил ИМО о давлении США на экипажи иранских судов

Тегеран, 24 июня. ИРНА — Иран сообщил международные организации, в частности Международной морской организации (ИМО) о давлении США на экипажи иранских судов, которые оказывалось в последние месяцы в различных формах, заявил в среду замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами.

"90% внешней торговли страны осуществляется посредством морских перевозок", сказал Эслами на церемонии по случаю международного дня моряка.

"За прошедший иранский календарный год (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) в портах Ирана было осуществлено более 20 тыс. морских перевозок", сказал он, отметив, что за данное время на морских судах в водах Ирана путешествовали около 16 млн человек.

Кроме того, он добавил, что грузооборот морских портов Ирана в прошлом году составил более 160 млн т.

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