Санкции — это цена соблюдения Ираном прав человека

"Корень максимального давления американского режима на иранский народ заключается в приверженности Исламской Республики полному осуществлению прав иранского народа, а также его неустанной защите прав независимых наций", заявил Бакери на встрече с главами и представителями дипмиссий иностранных стран в Тегеране и постоянным координатором ООН в Иране Угочи Дэниэлсом.

"За несколько столетий до того, как претенденты на защиту прав человека появились на планету, Глубокомысленные люди на этой земле разработали надежные документы для защиты прав человека", добавил он.

