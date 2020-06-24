В ближайшие три месяца генерирующая мощность тепловых электростанций Ирана увеличится на 1200 МВт

Тарзталаб отметил, что правительство благоразумия и надежды (правительства Хасана Рухани) Ирана с самых первых дней начал проект по переводу газовых электростанций на парогазовый цикл. "В прошлом 1398 иранском календарном году (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 года) средняя эффективность тепловых электростанций страны увеличилась примерно на %0,48 по сравнению с годом ранее, достигнув 38,58 процента впервые", указал он.

"КПД газовых электростанций в стандартном режиме составляет около 34%, что при переводе газовых электростанций на парогазовый цикл их КПД увеличивается от 48 до 49%", подчеркнул он.

"К концу этого года КПД электростанций страны превысит 39%, согласно Шестому плану экономическому развития, этот показатель достигнет 40% к 1400 году", сказал Тарзталаб.