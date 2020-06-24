Иран подал заявку на проведение ЧМ по волейболу 2021 среди молодежных команд

Глава Федерации Ирана по волейболу в ходе телефонного разговора с генеральным директором Международной федерации волейбола Фабио Азеведо подал заявку на проведение чемпионата мира по волейболу 2021 среди юношей и мужских молодежных команд.

Гендиректор FIVB в ответ на заявку иранской стороны заявил, что другие страны также подали заявку на проведение ЧМ-2021 среди юношей и мужских молодежных команд, отметив, что Международная федерация волейбола после изучения возможностей всех этих стран примет окончательное решение.

Стоит отметить, что чемпионат мира по волейболу среди игроков до 19 лет 1997 года, а также чемпионат мира по волейболу среди игроков в возрастной категории U21 в 2003 году прошли в Иране.