Иранцы попали в рейтинге лучших паратхэквондистов

Международная федерация тхэквондо опубликовала новый рейтинг лучших паратхэквондистов. Иранский спортсменка-паралимпиец Махтаб Набави, набрав 82,50 очка заняла первое место в рейтинге лучших паратхэквондистов в весовой категории до 58 кг.

Иранский паралимпиец Ахмад Наримани в весовой категории до 75 кг с 176,30 очками сохранил первое место в рейтинге. Саид Садегианпур также сохранил второе место весовой категории до 61 кг.

Кроме того Мехди Бахрами Азар, набрав 96,50 очков занял второе место в мировом рейтинге лучших паратхэквондистов в весовой категории свыше 75 кг. Мехди Пуррахнема в весовой категории до 75 кг набрал 181/84 очка и занял третье место.