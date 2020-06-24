Иранское общество Красного Полумесяца импортировало 2 млн. партий лекарств, необходимых для борьбы с COVID-19

глава иранского общества Красного Полумесяца Карим Хеммати.

"На данный момент в стране нет дефицит лекарств. Несмотря на то, что лекарства не входят в список санкций США против Ирана, мировые страны отказывались от их поставок в Иран", сказал Хеммати, отметив, что благодаря созданным каналам Тегерану удалось поставлять необходимые лекарства в страну.

Он подчеркнул, что несмотря на все финансовые проблемы из-за жестоких санкций, правительство уделяло особое внимание удовлетворению потребностей общества Красного Полумесяца страны.