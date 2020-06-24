24 июн. 2020 г., 12:55
Journalist ID: 2177
News Code: 83832479
0 Persons

Иранское общество Красного Полумесяца импортировало 2 млн. партий лекарств, необходимых для борьбы с COVID-19

Иранское общество Красного Полумесяца импортировало 2 млн. партий лекарств, необходимых для борьбы с COVID-19

Керман, 24 июня. ИРНА — Иранское общество Красного Полумесяца (IRCS) импортировало в страну более 2 млн. партий Калетры и Тамифлю, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил

глава иранского общества Красного Полумесяца Карим Хеммати.

"На данный момент в стране нет дефицит лекарств. Несмотря на то, что лекарства не входят в список санкций США против Ирана, мировые страны отказывались от их поставок в Иран", сказал Хеммати, отметив, что благодаря созданным каналам Тегерану удалось поставлять необходимые лекарства в страну.

Он подчеркнул, что несмотря на все финансовые проблемы из-за жестоких санкций, правительство уделяло особое внимание удовлетворению потребностей общества Красного Полумесяца страны.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 2 =