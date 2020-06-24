Иранский писатель номинирован на премию Ханса Кристиана Андерсена

Джамшид Ханиан является писателем, который родился в 1962 году в городе Абадан на юге Ирана. Он начал работу с 1982 года, публиковав пьесы "Полдня в комнате допросов" и "На окуни птицы". Потом он начал писать короткие рассказы.
Он также считается первым иранским писателем детской литературы, которого пригласили для участия в фестивале "Белая ворона" из Азии.
Вопросы современного человека, как война, иммиграция, дискриминация, одиночество, смерть, отношения между поколениями, старость, кризисы подростков, идентичность, местный биологический опыт и особые культуры, жизнь городского населения среднего класса, мир, сочувствие, дружба, любовь, уважение к другим и семья – главные сюжеты трудов Ханиана.
Такие рассказы как "Где мой Юсов?", "Всегда одно и то же время, одна и та же игра" и "Деньги" также переведены на английский, польский и русский.ёё
Премией имени Андерсена, которой награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы, была учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО, и присуждается один раз в два года.
Тегеран, 24 июня, ИРНА – Совет по детской книге Ирана объявил Джамшида Ханиана номинатом на премию Ханса Кристиана Андерсена в 2020 году.
Джамшид Ханиан является писателем, который родился в 1962 году в городе Абадан на юге Ирана. Он начал работу с 1982 года, публиковав пьесы "Полдня в комнате допросов" и "На окуни птицы". Потом он начал писать короткие рассказы.
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