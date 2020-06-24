Иранский писатель номинирован на премию Ханса Кристиана Андерсена

Джамшид Ханиан является писателем, который родился в 1962 году в городе Абадан на юге Ирана. Он начал работу с 1982 года, публиковав пьесы "Полдня в комнате допросов" и "На окуни птицы". Потом он начал писать короткие рассказы.

Он также считается первым иранским писателем детской литературы, которого пригласили для участия в фестивале "Белая ворона" из Азии.

Вопросы современного человека, как война, иммиграция, дискриминация, одиночество, смерть, отношения между поколениями, старость, кризисы подростков, идентичность, местный биологический опыт и особые культуры, жизнь городского населения среднего класса, мир, сочувствие, дружба, любовь, уважение к другим и семья – главные сюжеты трудов Ханиана.

Такие рассказы как "Где мой Юсов?", "Всегда одно и то же время, одна и та же игра" и "Деньги" также переведены на английский, польский и русский.ёё

Премией имени Андерсена, которой награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы, была учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО, и присуждается один раз в два года.