23 июн. 2020 г., 23:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83831849
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Джахангири: иранский народ выиграл американскую экономическую войну

Джахангири: иранский народ выиграл американскую экономическую войну

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Ссылаясь на важность обеспечения продовольственной безопасности страны, первый вице-президент Эсхак Джахангири подчеркнул, что перед лицом самых жестких санкций, введенных Соединенными Штатами против иранского народа, страна не столкнулась с какими-либо проблемами в обеспечении основных товаров и продуктов питания, необходимых правительству и иранскому народу.

«Американцы начали экономическую войну против Ирана с целью уничтожить экономику страны и Исламскую Республику, утверждая, что они выиграли все войны за последние годы, но сегодня мы можем сказать, что наша страна выиграла эту экономическую войну, чья экономика не рухнула», - сказал он.

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