Джахангири: иранский народ выиграл американскую экономическую войну

«Американцы начали экономическую войну против Ирана с целью уничтожить экономику страны и Исламскую Республику, утверждая, что они выиграли все войны за последние годы, но сегодня мы можем сказать, что наша страна выиграла эту экономическую войну, чья экономика не рухнула», - сказал он.