23 июн. 2020 г., 22:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83831827
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Эксперт: усилия иранского правительства по борьбе с глобальной наркоманией заслуживают похвалы

Эксперт: усилия иранского правительства по борьбе с глобальной наркоманией заслуживают похвалы

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в Иране Александр Федулов сказал, что усилия иранского правительства по участию в глобальной борьбе с наркотиками заслуживают высокой оценки, и УНП работает над повышением уровня сотрудничества и совместных обсуждений с Ираном.

«Усилия Ирана по обнаружению наркотиков являются значительными, согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности за 2020 год, в котором говорится, что 90 процентов опия, 26 процентов героина и 48 процентов морфина были обнаружены Ираном», - заявил он.

«Наркотики - это сложная и самая актуальная проблема в обществе. Ежегодно во всем мире в результате злоупотребления наркотиками умирает полмиллиона человек. Наркотики имеют решающее значение, и международное сообщество намерено решить глобальную проблему наркотиков», - добавил он.

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