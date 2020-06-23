Эксперт: усилия иранского правительства по борьбе с глобальной наркоманией заслуживают похвалы

«Усилия Ирана по обнаружению наркотиков являются значительными, согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности за 2020 год, в котором говорится, что 90 процентов опия, 26 процентов героина и 48 процентов морфина были обнаружены Ираном», - заявил он.

«Наркотики - это сложная и самая актуальная проблема в обществе. Ежегодно во всем мире в результате злоупотребления наркотиками умирает полмиллиона человек. Наркотики имеют решающее значение, и международное сообщество намерено решить глобальную проблему наркотиков», - добавил он.