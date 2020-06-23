Иран оказывает гостеприимство мигрантам восточной соседи

Исламская Республика, основанная на принципах гуманности и дружбы, пыталась играть роль в качестве соседа и мусульманина, предоставляя услуги мигрантам.

Хотя некоторые аффилированные с Западом средства массовой информации пытались подорвать братские отношения и мирное сосуществование афганских мигрантов в Иране, иногда преувеличивая некоторые инциденты, исторический опыт показывает, что эти усилия не связаны с культурными и историческими общностями двух стран.

Около 4 процентов населения Ирана составляют афганские мигранты, а 11 процентов населения Афганистана находятся на территории Ирана, что включает более 3 млн. легальных и нелегальных мигрантов. Эти мигранты в Иране имеют доступ к учреждениям здравоохранения, образованию и занятости. Фактически, за последние четыре десятилетия Исламская Республика Иран приняла крупнейшее в мире сообщество беженцев, особенно граждан Афганистана. Согласно официальным данным, в Иране проживают более трех миллионов афганских мигрантов, около 1,5 миллиона из которых являются нелегальными и имеют около 800 000 удостоверений личности и более 400 000 имеют паспорта.

По официальным данным, более 450 000 афганских студентов-мигрантов с законным видом на жительство учатся в иранских школах. Следуя указу Верховного лидера Исламской революции аятолла Али Хаменеи пять лет назад, согласно которому все афганские дети с юридической квалификацией в Иране, а также дети без юридической квалификации, должны быть зачислены в государственные школы. С этой точки зрения была предпринята попытка не проводить различий между иранскими и афганскими студентами в Иране. В Иране учатся более 16 500 афганских студентов. Многие афганские правительственные чиновники, включая политиков, деятелей культуры и образования, учились в иранских университетах. Это еще больше укрепило глубокие культурные, языковые и цивилизационные связи между двумя странами.

Согласно официальной статистике, более 750 000 неграмотных афганских беженцев научились читать и писать в рамках движения за распространение грамотности. Образование на разных уровнях является одной из общих привилегий афганских граждан в Иране.

В соответствии с трехсторонним соглашением между министерством внутренних дел Ирана, Высшей группой беженцев и Азиатской страховой компанией афганские беженцы и граждане страны могут получить медицинскую страховку в Иране. Уязвимые группы мигрантов будут специально охвачены программой медицинского страхования, и медицинские услуги будут предоставляться им бесплатно. Соответственно, бездомные женщины и дети, инвалиды, семьи неизлечимых пациентов и особые пациенты, такие как гемофилия, талассемия, МС, диализ, рак, дети, охваченные Организацией социального обеспечения, женщины старше 60 лет и бездомные мужчины старше 60 лет и людьми с ограниченными физическими возможностями покрываются полностью бесплатной медицинской страховкой. До 117 000 просителей убежища с особыми заболеваниями пользуются бесплатными страховыми услугами в Иране.

Что касается спорта, то в Иране более 50 000 афганских беженцев, в том числе 5000 женщин, занимаются спортом в Иране, и до настоящего времени Иран направил 50 профессиональных спортсменов в Афганистан по десяти видам спорта для игры за сборную Афганистана.

Правительство Ирана выдает разрешения на работу всем легальным афганским мигрантам.