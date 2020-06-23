Положительный ответ Ирана на запрос МАГАТЭ создаст неправильное отношение к странам: Парламент

«Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 19 июня 2020 года выпустил политическую и непрофессиональную резолюцию по ядерной программе Исламской Республики Иран, которая не имеет юридической и технической обоснованности», - говорится в заявлении.

«Резолюция GOV/2020/34, подготовленная тремя европейскими странами - Францией, Великобританией и Германией, призывает к доступу к иранским ядерным объектам, в то время как наша страна имеет самое прозрачное сотрудничество с МАГАТЭ в последние годы. Напротив, МАГАТЭ под политическим и непрофессиональным давлением со стороны Соединенных Штатов и их союзников выпустило резолюцию против Исламской Республики Иран», - говорится в сообщении.

«Согласно правилам, Международному агентству по атомной энергии не разрешается действовать на основе данных шпионских служб Израиля. Пусть мир знает, что, если Иран положительно ответит на такой запрос о доступе на основе этой информации, против всех стран будет установлена ​​неправильная практика», - подчеркивается там.