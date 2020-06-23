23 июн. 2020 г., 19:45
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News Code: 83831711
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Али Шамхани: Европа стала игрушкой в руках Болтона и Трампа, представив антииранскую резолюцию

Али Шамхани: Европа стала игрушкой в руках Болтона и Трампа, представив антииранскую резолюцию

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани прокомментировал представленную антииранскую резолюцию Европой.

«Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности Белого дома, назвал президента Дональда Трампа дураком и «хамелеоном» в своей книге, а Трамп назвал его неэффективным идиотом», - написал Шамхани в Twitter.

«Почему Европа проигнорировала общую глупость двух неэффективных идиотов, вышедших из ядреной сдлеки, и сыграла им на руку, представив антииранскую резолюцию?», - добавил он.

Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.

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