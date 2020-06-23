Али Шамхани: Европа стала игрушкой в руках Болтона и Трампа, представив антииранскую резолюцию

«Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности Белого дома, назвал президента Дональда Трампа дураком и «хамелеоном» в своей книге, а Трамп назвал его неэффективным идиотом», - написал Шамхани в Twitter.

«Почему Европа проигнорировала общую глупость двух неэффективных идиотов, вышедших из ядреной сдлеки, и сыграла им на руку, представив антииранскую резолюцию?», - добавил он.

Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.