23 июн. 2020 г., 14:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83831376
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Иран: Нарушение прав человека западными правительствами осуждается

Иран: Нарушение прав человека западными правительствами осуждается

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Штаб по правам человека Исламской Республики Иран выступил с заявлением, осуждающим использование правительствами западных стран международного потенциала прав человека против Ирана.

«Великая нация Ирана не сомневается в политическом злоупотреблении Советом по правам человека со стороны западных правительств», - говорится в заявлении.

«Свободные люди мира, особенно иранская нация задают вопрос западным правительствам, которые заявляют о правах человека, что оккупирующий сионистский режим и режим вторжения Саудовской Аравии должны убить еще нескольких палестинских и йеменских детей, чтобы заслужить серьезного отношения со стороны международных механизмов контроля за соблюдением прав человека?», - указывается в сообщении.

«Народ Ирана никогда не был обманут политическими играми и хитростями СМИ западных правительств, которые сыграли эффективную роль в действиях против прав человека, таких как заговор и участие в перевороте против законного правительства Ирана, оснащение диктатора Саддама Хусейна для вторжения в Иран, санкции в отношении продовольствия, лекарств и медицинского оборудования против иранского народа, поддержка террористических групп, укрытие воров собственности иранского народа и не передача их иранским судебным органам и т.д.», - подчеркивается в заявлении.

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