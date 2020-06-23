Иран: Нарушение прав человека западными правительствами осуждается

«Великая нация Ирана не сомневается в политическом злоупотреблении Советом по правам человека со стороны западных правительств», - говорится в заявлении.

«Свободные люди мира, особенно иранская нация задают вопрос западным правительствам, которые заявляют о правах человека, что оккупирующий сионистский режим и режим вторжения Саудовской Аравии должны убить еще нескольких палестинских и йеменских детей, чтобы заслужить серьезного отношения со стороны международных механизмов контроля за соблюдением прав человека?», - указывается в сообщении.

«Народ Ирана никогда не был обманут политическими играми и хитростями СМИ западных правительств, которые сыграли эффективную роль в действиях против прав человека, таких как заговор и участие в перевороте против законного правительства Ирана, оснащение диктатора Саддама Хусейна для вторжения в Иран, санкции в отношении продовольствия, лекарств и медицинского оборудования против иранского народа, поддержка террористических групп, укрытие воров собственности иранского народа и не передача их иранским судебным органам и т.д.», - подчеркивается в заявлении.