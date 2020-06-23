Иранский посол на встрече с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, которая состоялась в режиме видеосвязи, подчеркнул необходимость снятия нынешних ограничений на пути расширения двусторонних взаимодействий.
Обе стороны также обсудили выдачу лицензий для иранских компаний, интересующих к экспорту морепродуктов и молочной продукции в Россию.
Москва, 23 июня, ИРНА – Посол Ирана в Москве Казем Джалали во вторник призвал к развитию экспорта морепродуктов и молочной продукции в Россию.
Иранский посол на встрече с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, которая состоялась в режиме видеосвязи, подчеркнул необходимость снятия нынешних ограничений на пути расширения двусторонних взаимодействий.
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Иран стремится к развитию экспорта морепродуктов и молочной продукции в Россию
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