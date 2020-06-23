Иран стремится к развитию экспорта морепродуктов и молочной продукции в Россию

Тегеран, июня, ИРНА - Заместитель командующего полицией и глава комитета по контролю над наркотиками (ККН) сказал, что полицейские силы Исламской Республики Иран не имеют конкурентов в мире в борьбе с наркотиками и создании комфорта для людей и человечества.