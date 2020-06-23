У полиции Ирана нет конкурентов в мире по борьбе с наркотиками: ККН Ирана

«Более 3 800 военных погибли, а 12 000 стали инвалидами в борьбе с наркотиками. Одним из известных мучеников в борьбе с наркотиками является генерал Кассем Сулеймани, который продолжил свой антитеррористический путь в мире», - сказал он.

«Всем было доказано, что Исламская Республика Иран является пионером в области борьбы с наркотиками», - сказал он.

«Мы ожидаем от правительств Запада - поддержать своих людей и заставить их осознать свою ответственность по этому вопросу», - добавил он.

«За первые три месяца этого года обнаружение наркотиков увеличились более чем на 42 процента, что соответствует 266 тоннам наркотиков, и было разрушено более 260 банд», - указал он.

70% процентов всех мировых изъятий наркотиков осуществляется в Иране. В Иране за 1398 иранский календарный год (с 21 марта 2019 г. По 20 марта 2020 г.) изъяли свыше 950 тонн наркотических средств.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.