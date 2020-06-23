23 июн. 2020 г., 11:35
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News Code: 83830924
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Иранский изобретатель построил антикороновирусный банкомат

Иранский изобретатель построил антикороновирусный банкомат

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Иранский изобретатель и предприниматель Пейман Сархади в Цюрихе, Швейцария, изобрел банкомат с возможностью дезинфицировать и уничтожать короанвирус на банкнотах и монетах с использованием ультрафиолетового излучения.

Пейман Сархади спроектировал и построил три прототипа этого устройства. Промышленный дизайн этого устройства также был сделан для того, чтобы люди могли бы вводить и дезинфицировать свои сканы.

Некоторые европейские компании ведут с изобретателем переговоры о серийном производстве устройств в Швейцарии и Германии.

Это устройство сделано с использованием ультрафиолетовое излучения, который является несветящимся излучением и используется при физическом контроле микроорганизмов благодаря его способности останавливать передачу инфекции из воздуха.

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