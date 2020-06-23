Иранский изобретатель построил антикороновирусный банкомат

Пейман Сархади спроектировал и построил три прототипа этого устройства. Промышленный дизайн этого устройства также был сделан для того, чтобы люди могли бы вводить и дезинфицировать свои сканы.

Некоторые европейские компании ведут с изобретателем переговоры о серийном производстве устройств в Швейцарии и Германии.

Это устройство сделано с использованием ультрафиолетовое излучения, который является несветящимся излучением и используется при физическом контроле микроорганизмов благодаря его способности останавливать передачу инфекции из воздуха.