«Европейская тройка» причастна к заговору США

«Принятие антииранской резолюции Советом управляющих отражает тот факт, что европейская тройка уступила давлению Вашингтона по осуществлению антииранской политики», - сказал эксперт в разговоре с корреспондентом ИРНА.

«Хотя эта резолюция не является обязательной, вполне вероятно, что дело Ирана будет передано в Совет Безопасности в будущем», - добавил он.

Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.