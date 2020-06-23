23 июн. 2020 г., 11:16
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News Code: 83830875
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«Европейская тройка» причастна к заговору США

«Европейская тройка» причастна к заговору США

Москва, 23 июня, ИРНА - Директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев заявил, что «евротройка», включая Францию, Германию и Великобританию, представив проект антииранской резолюции, стала участником заговора США в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии.

«Принятие антииранской резолюции Советом управляющих отражает тот факт, что европейская тройка уступила давлению Вашингтона по осуществлению антииранской политики», - сказал эксперт в разговоре с корреспондентом ИРНА.

«Хотя эта резолюция не является обязательной, вполне вероятно, что дело Ирана будет передано в Совет Безопасности в будущем», - добавил он.

Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.

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