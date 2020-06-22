Иран экспортирует защитные костюмы и маски N95

"Объем экспорта медицинского оборудования из страны в прошлом году составил около $25 долларов, что свидетельствует о приемлемом качестве иранской продукции", сказал Сафави.
"Производство масок N95 до марта (до вспышки коронавируса) составило менее 15 тыс. в день, но теперь этот показатель достиг 200 тыс. Мы уже можем экспортировать и другие медицинские оборудования, такие как защитные костюмы, а также Наборы для диагностики коронавируса", добавил он.
Тегеран, 22 июня. ИРНА — Иран экспортирует защитные костюмы и респираторные маски N95 в региональные страны, сообщил генеральный директор по мониторингу и медицинского оборудования и управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана Хоссейн Сафави.
"Объем экспорта медицинского оборудования из страны в прошлом году составил около $25 долларов, что свидетельствует о приемлемом качестве иранской продукции", сказал Сафави.
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