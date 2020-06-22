Иран назвал злоупотребление механизмами ООН позором

"Мусави заявил, что принятие резолюции о положении прав человека на 43-й сессии Совета по правам человека, представленной Швецией при поддержке некоторых западных стран, было основано на выборочных, преднамеренных целях и является политическим", говорится в релизе иранского МИД.

«К сожалению, политическое и инструментальное использование прав человека и применение двойных стандартов в этой области становятся обычным явлением», - сказал Мусави. —Реакция этих стран на репрессии против протестов против в Соединенных Штатах является хорошим примером измерения и проверки правозащитных волнений этих стран.