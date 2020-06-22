22 июн. 2020 г., 22:03
Journalist ID: 2177
News Code: 83830422
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Иран назвал злоупотребление механизмами ООН позором

Иран назвал злоупотребление механизмами ООН позором

Тегеран, 22 июня. ИРНА — Принятие двойных стандартов и злоупотребление механизмами ООН вызивает сожаление и является позором, сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на одобрение резолюции прав человека против Ирана.

"Мусави заявил, что принятие резолюции о положении прав человека на 43-й сессии Совета по правам человека, представленной Швецией при поддержке некоторых западных стран, было основано на выборочных, преднамеренных целях и является политическим", говорится в релизе иранского МИД.

«К сожалению, политическое и инструментальное использование прав человека и применение двойных стандартов в этой области становятся обычным явлением», - сказал Мусави. —Реакция этих стран на репрессии против протестов против  в Соединенных Штатах является хорошим примером измерения и проверки правозащитных волнений этих стран.

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