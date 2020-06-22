22 июн. 2020 г., 18:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83830304
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Иран готов вести переговоры с Саудовской Аравией без предварительных условий

Иран готов вести переговоры с Саудовской Аравией без предварительных условий

Тегеран, 22 июня. ИРНА — Тегеран готов вести переговоры с Эр-Риядом без предварительных условий, если Саудовская Аравия согласится на переговорный процесс. Об этом заявил в понедельник бывший министр обороны Ирана Хусейн Дехган в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

"Эр-Рияд должен признать свое поражение в войне в Йемене и пересмотреть свою политику", сказал Дехган, заявив, что Если власти Саудовской Аравии согласятся, Тегеран готов к безоговорочному диалогу с Эр-Риядом.
"То, что происходит в Йемене — бесполезный военный хаос, за который главную ответственность несет Саудовская Аравия", сказал Дехган.
По его словам, отношения Ирана с ОАЭ улучшились, позиция Абу-Даби по отношению к Тегерану также изменилась.
Любые военные действия США против Ирана в акватории Персидского залива не останутся без ответа и встретят решительный ответ.
 

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