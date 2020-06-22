Иран готов вести переговоры с Саудовской Аравией без предварительных условий

"Эр-Рияд должен признать свое поражение в войне в Йемене и пересмотреть свою политику", сказал Дехган, заявив, что Если власти Саудовской Аравии согласятся, Тегеран готов к безоговорочному диалогу с Эр-Риядом.

"То, что происходит в Йемене — бесполезный военный хаос, за который главную ответственность несет Саудовская Аравия", сказал Дехган.

По его словам, отношения Ирана с ОАЭ улучшились, позиция Абу-Даби по отношению к Тегерану также изменилась.

Любые военные действия США против Ирана в акватории Персидского залива не останутся без ответа и встретят решительный ответ.

