Открытие границ приведет к увеличению ненефтяного экспорта Ирана

Закрытие границ было первой реакцией разных стран в борьбе с коронавирусом. Большинство стран ввели запрет на въезд иностранных граждан из-за распространения пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время подчеркивает на продолжении жизни на фоне коронавируса, и страны постепенно возобновляют свою торговую ситуацию, соблюдая гигиенические протоколы. Они постараются ограничить экономический ущерб от коронавируса.

Торговые обмены Ирана с такими соседними странами, как Турция, Ирак, Афганистан, Пакистан и страны Персидского залива, согласно двусторонним соглашениям оживляются.

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции. По данным Worldometers на 8:20 мск 22 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 9 051 401. Зафиксировано 470 795 летальных исходов, вылечились 4 841 939 человек.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 207 525, летальных исходов — на 9742, зафиксированы 166 427 случаев выздоровления.