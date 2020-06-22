Открытие границ приведет к увеличению ненефтяного экспорта Ирана

Закрытие границ было первой реакцией разных стран в борьбе с коронавирусом. Большинство стран ввели запрет на въезд иностранных граждан из-за распространения пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время подчеркивает на продолжении жизни на фоне коронавируса, и страны постепенно возобновляют свою торговую ситуацию, соблюдая гигиенические протоколы. Они постараются ограничить экономический ущерб от коронавируса.
Торговые обмены Ирана с такими соседними странами, как Турция, Ирак, Афганистан, Пакистан и страны Персидского залива, согласно двусторонним соглашениям оживляются.
В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции. По данным Worldometers на 8:20 мск 22 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 9 051 401. Зафиксировано 470 795 летальных исходов, вылечились 4 841 939 человек.
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 207 525, летальных исходов — на 9742, зафиксированы 166 427 случаев выздоровления.
Тегеран, 22 июня, ИРНА – В эти дни пограничные пункты Ирана, которые приостановили работу с вспышкой коронавируса в стране, постепенно возобновляются. Ожидается, что ненефтяной экспорт страны увеличится в следующие месяцы.
Закрытие границ было первой реакцией разных стран в борьбе с коронавирусом. Большинство стран ввели запрет на въезд иностранных граждан из-за распространения пандемии коронавируса.
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