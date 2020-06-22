22 июн. 2020 г., 14:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83829987
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В Иране за сутки выявили 2573 новых случая заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 2573 новых случая заражения коронавирусом

Тегеран, 22 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 207 525, летальных исходов — на 9742, зафиксированы 166 427 случаев выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2573 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 207  525 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 119 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9742 человека.

По словам Лари, зафиксированы 166 427 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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