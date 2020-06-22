Главный раввин Ирана отметил религиозную свободу в Иране

"У нас полная свобода вероисповедания. Все синагоги открыты, там проводятся уроки Торы. У нас есть все виды образовательных учреждений, в том числе начальные и средние школы", Сказал Гарами в интервью "Аль-Монитор".

По его словам, в Иране насчитывается от 20 000 до 25 000 евреев, большинство из которых живут в Тегеране, Ширазе, Исфахане и Карманшахе, хотя есть и другие небольшие общины.

Он отметил, что пандемия коронавируса не оказала значительного влияния на жизнь еврейского общества, отметив, что в Иране евреям в некоторых отношениях безопаснее, чем в Европе.